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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» проигрывает «Оренбургу» 1:3 к перерыву. Коэффициент на победу оренбуржцев перед игрой доходил до 6.00

«Зенит» проигрывает «Оренбургу» в гостях, к перерыву счет 1:3. В прематче коэффициент на победу «Оренбурга» был 5.

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