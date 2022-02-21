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Сотрудники полиции в Ямало-Ненецком автономном округе провели Урок мужества для кадетов

Сотрудники полиции в Ямало-Ненецком автономном округе провели Урок мужества для кадетов

В рамках мероприятия, направленного на военно-патриотическое воспитание, а также в преддверии празднования 23 февраля, сотрудники ОМВД России по Тазовскому району встретились с учащимися кадетского класса Тазовской средней общеобразовательной школы.

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