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Почему детям трудно уснуть: 4 причины

Почему детям трудно уснуть: 4 причины

Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с Еленой Мурадовой — основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep и одноименного телеграм-канала.

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