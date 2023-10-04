Отцу Зеленского назначили пожизненную стипендию за заслуги в образовании

Правительство Украины назначило пожизненную стипендию отцу украинского президента Владимира Зеленского Александру, который является профессором Государственного университета экономики и технологии в Кривом Роге.
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