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Отцу Зеленского назначили пожизненную стипендию за заслуги в образовании

Отцу Зеленского назначили пожизненную стипендию за заслуги в образовании

Правительство Украины назначило пожизненную стипендию отцу украинского президента Владимира Зеленского Александру, который является профессором Государственного университета экономики и технологии в Кривом Роге.

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