Ученые ПНИПУ призвали начать вакцинацию от клещей зимой

В России боррелиоз и энцефалит, передающиеся через укусы клещей, угрожают здоровью. Учёные ПНИПУ советуют начинать вакцинацию осенью, делать её до сезона активности насекомых, использовать репелленты, чтобы предотвратить серьёзные последствия заболеваний.
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