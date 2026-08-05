Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 574 подписчика

Ученые ПНИПУ призвали начать вакцинацию от клещей зимой

Ученые ПНИПУ призвали начать вакцинацию от клещей зимой

В России боррелиоз и энцефалит, передающиеся через укусы клещей, угрожают здоровью. Учёные ПНИПУ советуют начинать вакцинацию осенью, делать её до сезона активности насекомых, использовать репелленты, чтобы предотвратить серьёзные последствия заболеваний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии