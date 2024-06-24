На регион надвигается шторм.⛈ ⚡️⚡️⚡️ В ближайшие дни ожидаются грозы и усиление ветра. Завтра, 25 июня, по региону пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни.
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На регион надвигается шторм.⛈ ⚡️⚡️⚡️ В ближайшие дни ожидаются грозы и усиление ветра. Завтра, 25 июня, по региону пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни.