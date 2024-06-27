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Они это серьезно? Поляков начали готовить к войне с Россией в армейских лагерях

Они это серьезно? Поляков начали готовить к войне с Россией в армейских лагерях

Associated Press публикует фоторепортаж  с проходящих этим летом в армии учений в рамках новой программы под названием «Каникулы с армией» – для подготовки молодых добровольцев к боевым действиям с Россией.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Точна-точна; бягом, пся косць!! Россия нападёт, отберёт Краков и поставит там памятник краковской колбасе.
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17 час.

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