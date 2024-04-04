Эксперты выясняют, шли ли деньги с аренды виллы Софии Ротару в Ялте на финансирование ВСУ

Вилла Софии Ротару на набережной Ялты скоро повторит судьбу квартиры Зеленского. Фото: Наталья СомоваКак рассказал вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс, данное решение находится на стадии обсуждения.
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