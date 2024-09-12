Госсекретарь США доложит Байдену об итогах визита на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки на Украину обсудил возможность применения Киевом дальнобойного оружия для ударов по России, 11 сентября сообщает РИА Новости Сообщается, что на пресс-конференции в Киеве Блинкен заявил, на встречах с украинскими и британскими чиновниками обсуждался ряд вопросов, в том числе возможность применения дальнобойного оружия.
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