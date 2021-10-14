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Вандалы в Ставрополе разбили 80 остановок с начала года

Вандалы в Ставрополе разбили 80 остановок с начала года

Всего в городе числятся 428 остановочных павильонов. Очень часто именно на них обращают внимание вандалы.

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Сергей Лахов
Последствия "мудрой" идеологической политики "партии и правительства". Отсутствие трудового воспитания в школах, отсутствия деятельности по привитию уважения к труду, как таковому, засилье на экранах ТВ и в СМИ, в интернете пахабного материала, насилия, пропаганда ценностей от всяких про*лядей и мажоров, фриков и малаховых, приводить к очень печальным результатам, кои так стремительно захлестнули нашу жизнь. Спасибо тов. "мудрый" руководитель страны. Поднимаешь Россию для ВНЕ, но опускаешь её для народа. Остаётся только надеятся на "светлое будущее".

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