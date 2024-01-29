СЕКРЕТЫ ЭКСТРАСЕНСОРИКИ: КАК ПО ЛИЦУ ОПРЕДЕЛИТЬ БОЛЕЗНЬ

Выражение «на лице написано» появилось неспроста. Обычно по выражению лица можно легко определить настроение человека, а специалисты в области физиогномики утверждают, что по лицу возможно узнать характер и даже сферу деятельности человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии