В Татарстане полицейские провели рейд по проверке соблюдения миграционных правил

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейдовые мероприятия по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства на территории строительного объекта одного из жилых комплексов Казани.