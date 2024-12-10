Эрдоган жёстко высказался в адрес Асада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жёстко высказался в адрес президента Сирии Башара Асада. https://listaj.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Это игра на двоих, в Киеве опешили от русской новинки»: Под Одессу прибыл российский БЭК, гавань полыхает, нефтегазовый терминал в труху: Карта боевых действий на Украине, новости СВО на 04.12.24 г.
- «Карман под Курахово «разорван»: Армия РФ стремительно продвинулась вглубь обороны врага: Карта боевых действий на Украине, к утру 6 декабря 2024 — Новости СВО, Карта СВО, Украина последние новости
- «Теперь Россия сыграет в свою игру»: ВС РФ пришли в Сумскую обл, Ставки подняты максимально, русские уже в 10 км от Днепропетровской обл: Карта боевых действий на Украине, на 10.12.24 г.
Свежие комментарии