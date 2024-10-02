Сбежавший боец рассказал о незаконной мобилизации на Украине

На Украине мобилизуют в армию мужчин младше 25 лет даже без военного опыта и образования, хотя это является нарушением закона, заявил сбежавший в ходе обучения в Польше бывший военнослужащий ВСУ 2 октября РИА Новости.
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