Врач Михаил Ответчиков объяснил, как бездействие активирует мозг

Врач-психиатр Михаил Ответчиков из Центра когнитивного здоровья ФЦМН ФМБА России рассказал, почему периоды без внешних задач активируют работу мозга.
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