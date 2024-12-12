Москва внедряет цифровой контроль доставки биоматериалов в лаборатории

В Москве представлен новый цифровой сервис для контроля доставки биоматериалов в лаборатории. Заммэра Анастасия Ракова сообщила, что система на базе отечественного ПО обеспечит надлежащие условия транспортировки и повысит качество исследований.
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