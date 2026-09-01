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Нижегородская правда

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Екатерина Лебедева: «Система образования региона – одна из самых передовых»

Екатерина Лебедева: «Система образования региона – одна из самых передовых»

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева поздравила нижегородцев с Днём знаний. «Дорогие нижегородцы! От всего сердца поздравляю вас с Днём знаний! Этот день значим для каждого из нас.

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