Федор Емельяненко травмировал сопернику челюсть, отправив его в нокаут в первом раунде

В Москве проходил турнир Bellator, где Федору Емельяненко противостоял боец из США Тимоти Джонсон. Невзирая на возраст, соперники проявили необычайную активность, и схватка длилась не более трех минут.
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