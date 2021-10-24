РИАП "АПРАЛ" МТ

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Федор Емельяненко травмировал сопернику челюсть, отправив его в нокаут в первом раунде

Федор Емельяненко травмировал сопернику челюсть, отправив его в нокаут в первом раунде

В Москве проходил турнир Bellator, где Федору Емельяненко противостоял боец из США Тимоти Джонсон. Невзирая на возраст, соперники проявили необычайную активность, и схватка длилась не более трех минут.

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