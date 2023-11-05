Сына Кадырова назначили на «ответственную должность» в Совбезе Чечни

Какую должность будет занимать Адам, чиновники не уточнили.фото: t.me/MDaudov_95--> Председатель парламента Чечни Магомед Даудов поздравил 15-летнего Адама Кадырова с назначением на «ответственную должность» в Службе безопасности главы Чечни.
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