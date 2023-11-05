ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Борщевик тоже был таким полезным и необходимым, а теперь что? Кого благодарить за это ядовитое растение и за такое бы...Новую сельскохозя...
  • Алекс Сэм
    Моргенштерн* гото...
  • Сергей Туренко
    Наши кавказцы за время после развала СССР почувствовали запах денег и вседозволенности. Шиковать им никто не запрещал...ФСБ задержала зам...

Сына Кадырова назначили на «ответственную должность» в Совбезе Чечни

Сына Кадырова назначили на «ответственную должность» в Совбезе Чечни

Какую должность будет занимать Адам, чиновники не уточнили.фото: t.me/MDaudov_95--> Председатель парламента Чечни Магомед Даудов поздравил 15-летнего Адама Кадырова с назначением на «ответственную должность» в Службе безопасности главы Чечни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СС
Света Сергиенко
придётся терпеть, пока война не закончится
Ответить
1 д.
Владимир Петросов
Пацану пора уже становиться членом-корреспондентом Чеченской академии наук. А то так ему скучно становится.
Ответить
1 д.
Павел Федосеенков
И возглавить её.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх