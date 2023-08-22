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DZNE: остатки ДНК древних вирусов могут способствовать развитию деменции

DZNE: остатки ДНК древних вирусов могут способствовать развитию деменции

Европейскими учеными было обнаружено, что эндогенные ретровирусы, являющиеся встроенными в геном человека обрывками ДНК древних вирусов, способствуют формированию патогенных скоплений белка в головном мозге у больных некоторыми форм деменции.

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