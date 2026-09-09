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Татар-информ

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Учитель казанского лицея представляет Татарстан на всероссийском конкурсе

Учитель казанского лицея представляет Татарстан на всероссийском конкурсе

Учитель многопрофильного лицея №11 «Унбер» Казани Резида Курамшина Татарстан на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2026».

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