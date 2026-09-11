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ФедералПресс

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Отрасль с зарплатой выше 1 млн рублей: кто и за что столько получает в России

Отрасль с зарплатой выше 1 млн рублей: кто и за что столько получает в России

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Морское пастбищное рыбоводство стало единственной сферой экономики России, где средняя зарплата в первом полугодии превысила 1 млн рублей.

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