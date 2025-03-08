Маршанда обменяли во «Флориду», «Бостон» получил условный выбор во 2-м раунде драфта-2027

Взамен за своего капитана «Брюинс» получили условный выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2027 году. По условиям сделки, условный пик «Бостона» может превратиться в выбор в 1-м раунде драфта-2027 или 2028, если «Пантерс» пройдут первые два раунда в плей-офф-2025, а Маршанд проведет не менее половины этих матчей.