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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанда обменяли во «Флориду», «Бостон» получил условный выбор во 2-м раунде драфта-2027

Взамен за своего капитана «Брюинс» получили условный выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2027 году. По условиям сделки, условный пик «Бостона» может превратиться в выбор в 1-м раунде драфта-2027 или 2028, если «Пантерс» пройдут первые два раунда в плей-офф-2025, а Маршанд проведет не менее половины этих матчей.

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