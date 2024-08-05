Российский футболист Денис Глушаков встретится с юными москвичами в Музее Победы

В Музее Победы 5 августа для участников городского клуба «Лето Побед» проведут творческую встречу с известным российским футболистом, чемпионом России и участником Чемпионата мира по футболу, полузащитником футбольного клуба «Химки» Денисом Глушаковым.
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