Лицей в Екатеринбурге перешел на онлайн-обучение после вспышки гастроэнтерита

Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, из общежития которого после вспышки гастроэнтерита госпитализировали 28 человек, перешел на онлайн-обучение.
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