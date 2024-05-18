Yamaha XSR900 GP 2024. Отзыв

Новый Yamaha XSR900 GP зашёл, поселился в сердце и затронул ностальгические струны души. Он блестяще сочетает тёплое ламповое прошлое с цифровым настоящим, воплощая в себе действительно универсальный дорожный мотоцикл, который хорош во всём.