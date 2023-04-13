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NBC: прокурор Нью-Йорка Брэгг, ведущий дело Трампа, получил письмо с угрозами и белым порошком

NBC: прокурор Нью-Йорка Брэгг, ведущий дело Трампа, получил письмо с угрозами и белым порошком

Нью-Йоркский прокурор Элвин Брэгг, который ведет дело в отношении бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, получил послание с угрозами и белым порошком.

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