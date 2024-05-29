Российские ученые разработали систему «зрения» для беспилотников

Сотрудники Новгородского государственного университета (НовГУ) имени Ярослава Мудрого разработали систему технического зрения для любых видов беспилотной техники, которая позволит обнаруживать объекты на расстоянии, передает ТАСС.
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