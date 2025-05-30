Немкин: YouTube разблокируют при возвращении доступа к аккаунтам российских СМИ

Переговоры между сторонами должны быть честными, законными и прозрачными YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, если разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы, а также восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.