Сакс: Польша, Германия, Франция и Британия не приведут Украину к победе

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс заявил, что четыре «мушкетера» в лице Британии, Франции, Германии и Польши не смогут обеспечить Украине военную победу.
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