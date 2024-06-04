Протесту Марвина Химейера — 20 лет

4 июня 2004 года военный инженер на пенсии Марвин Химейер, проживавший в небольшом городке Гранби в Колорадо, сел за руль бульдозера и протаранил бетонный завод компании Mountain Park, здание администрации, редакцию местной газеты и еще десять зданий.