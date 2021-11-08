Собянин предложил концепцию — развития Покровского-Стрешнева «Пять парков в одном»

Покровское-Стрешнево ждет благоустройство Как рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, жители столицы смогут принять участие в серии голосований по проектам благоустройства улиц и парков, которые пойдут на портале «Активный гражданин».
Покровское-Стрешнево ждет благоустройство Как рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, жители столицы смогут принять участие в серии голосований по проектам благоустройства улиц и парков, которые пойдут на портале «Активный гражданин».
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