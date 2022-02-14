Вирусолог Волчков спрогнозировал появление нового штамма COVID-19 в Китае или Южной Азии

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с «Известиями» допустил, что в Китае или Южной Азии может появиться новый штамм коронавируса, так как большая часть населения в этих регионах еще не переболела.
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с «Известиями» допустил, что в Китае или Южной Азии может появиться новый штамм коронавируса, так как большая часть населения в этих регионах еще не переболела.
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