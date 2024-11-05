20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

Мир не стоит на месте, и вместе с ним меняется наш лексикон. Но новые фразы-то строятся из старых слов!Публикуем подборку фраз, которые сегодня никому не режут ухо, а вот четверть века назад они звучали бы просто безумно.
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