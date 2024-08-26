Глобальная гонка за ядерным оружием достигла рекордных масштабов – ООН

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси уверен, что напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и направленный на ограничение развития мирового ядерного арсенала.