На Кубани 2,6 тыс. студентов-целевиков закроют дефицит врачей

Свыше 2,6 тысячи студентов Кубанского государственного медицинского университета проходят обучение по договорам с больницами и поликлиниками Краснодарского края, а в 2026 году выпуск по целевым направлениям составил около 400 человек.
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