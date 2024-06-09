В Британии политик снялся с выборов из-за комментариев о женской груди

В Соединённом Королевстве консервативный политический деятель Сэм Траск решил не участвовать в парламентских выборах из-за сообщений в социальных сетях, где он в непристойной форме рассуждал о женских телах.
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