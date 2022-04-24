Мартьянова о травме ноги: «После Олимпиады я четыре месяца восстанавливалась. Познакомилась тогда с Леонидом Слуцким, и специалисты «Рубина» мне помогли»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном турнире рапиристок Марта Мартьянова рассказала о восстановлении после травмы, полученной на Играх.

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