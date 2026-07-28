Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 811 подписчиков

США больше не маяк. Долина с квартирой. В голове 3еленского по-прежнему каша. И капелька о ЦБ

США больше не маяк. Долина с квартирой. В голове 3еленского по-прежнему каша. И капелька о ЦБ

Индиана, но не Джонс Новый день подбрасывает свежие новости и только речь Бабакова у Соловьёва не меняется, за тем исключением, что он начинает с фразы: не хочу сказать, что ничего хорошего не сделано, но.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Смирнова
Про наибулину как то странно и непонятно. А что она делает полезного ? Почему пропускает форумы ? Почему не идёт на общение с прессой ? Почему, все могут объяснить сложное просто и только цб не может ? И т.д.
Ответить
1 м.
Александр Симаков
В обязанности главы ЦБ не входит отчет перед Вами о том, почему она не посещает форумы ( а где записано, что она вообще обязана их посещать?!), общение с прессой, объяснение лично Вам действий ЦБ по снижению инфляции. Достаточно того, что Набиуллина лично отчитывается о проделанной работе перед Президентом. И если Вам ничего непонятно после того, как  ВСЕ уже объяснили Вам сложное просто,  то есть ли смысл Набиуллиной лично метать  бисер?
Ответить
1 м.