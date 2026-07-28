США больше не маяк. Долина с квартирой. В голове 3еленского по-прежнему каша. И капелька о ЦБ

Про наибулину как то странно и непонятно. А что она делает полезного ? Почему пропускает форумы ? Почему не идёт на общение с прессой ? Почему, все могут объяснить сложное просто и только цб не может ? И т.д.

Александр Симаков

В обязанности главы ЦБ не входит отчет перед Вами о том, почему она не посещает форумы ( а где записано, что она вообще обязана их посещать?!), общение с прессой, объяснение лично Вам действий ЦБ по снижению инфляции. Достаточно того, что Набиуллина лично отчитывается о проделанной работе перед Президентом. И если Вам ничего непонятно после того, как ВСЕ уже объяснили Вам сложное просто, то есть ли смысл Набиуллиной лично метать бисер?