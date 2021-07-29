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Тренер «Ариса» Мантзиос о матче с «Астаной»: «Будет непросто пройти в следующий раунд»

Главный тренер «Ариса» Акис Мантзиос поделился ожиданиями от предстоящего матча ЛК против «Астаны». «Будет непросто пройти в следующий раунд после поражения в первой игре, но мы верим в результат.

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