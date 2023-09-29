В Италии отметили «День Берлускони»

Итальянские политики, футболисты и телезвезды собрались в пятницу в городке Пестум, чтобы отпраздновать «День Берлускони», который должен был стать 87-ым днем рождения скандального бывшего премьер-министра.
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