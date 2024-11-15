Политика как он...
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Политика как она есть

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Премьер Грузии не исключил скорого завершения конфликта на Украине

Премьер Грузии не исключил скорого завершения конфликта на Украине

Перезагрузка отношений Грузии с Западом остается приоритетом для внешней политики страны, нормализации отношений может поспособствовать завершение конфликта на Украине, что может произойти уже «в ближайшие месяцы».

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