Почему в СССР все делали ошибку в отчестве Ленина

Как выясняется, отчество Ленина, неправильно писала даже его супруга и соратница Надежда Крупская. Несмотря на то, что корректное написание отчества «Ильич» было закреплено еще в Своде правил русской орфографии и пунктуации 1956 года, для Владимира Ильича лингвисты сделали негласное исключение.
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