Почему в СССР все делали ошибку в отчестве Ленина

Как выясняется, отчество Ленина, неправильно писала даже его супруга и соратница Надежда Крупская. Несмотря на то, что корректное написание отчества «Ильич» было закреплено еще в Своде правил русской орфографии и пунктуации 1956 года, для Владимира Ильича лингвисты сделали негласное исключение.