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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафаэл Леау: «Роналду – мой кумир. Я могу достичь уровня Криштиану и Мбаппе, но я не эгоистичный – если могу ассистировать, отдаю пас партнеру»

Рафаэл Леау: «Роналду – мой кумир. Я могу достичь уровня Криштиану и Мбаппе, но я не эгоистичный – если могу ассистировать, отдаю пас партнеру»

– Кто-нибудь из твоих кумиров играл под десяткой? – Нет, потому что мой кумир – Роналду, он играет под семеркой.

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