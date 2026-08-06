«Грандиозная катастрофа»: в США объяснили, почему Трамп должен срочно уйти из Ирана

Война с Ираном является грандиозной катастрофой. Об этом пишет издание Foreign Affairs. В публикации отмечается, что США и Израиль развязали бессмысленную кампанию, которая нарушила международное право, привела к гибели по меньшей мере 1700 иранских мирных жителей (в том числе 307 детей), нанесла значительный ущерб гражданской.
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