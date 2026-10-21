Для России экономически невыгодно делать тяжелые ударные дроны. Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил Алексей Чадаев, российский политолог и глава научно-производственного центра «Ушкуйник», который занимается разработкой БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».