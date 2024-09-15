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ЦБ прописал бизнесу мигрантов, задача власти — пригласить лояльных, отсеяв опасных

ЦБ прописал бизнесу мигрантов, задача власти — пригласить лояльных, отсеяв опасных

﻿﻿В ЦБ РФ заявили, что трудовая миграция остается необходимой для российской экономики. "Что касается расширения предложения рынка труда за счет иностранных специалистов, то это может снизить напряженность на рынке, но важно учитывать те квалификации, которые должны отвечать потребностям российского рынка труда", - сказала Набиулина на встрече.

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