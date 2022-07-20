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  • leonid
    Эти персонажи на зелю болт положили.   У них гражданство Израиля есть, а укра им и на фиг ненадо. Что там сейчас ловить.Зеленский лишил К...
  • Людмила
    Да, запретил бы уже 404  !😛Зеленский лишил К...
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Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Подразделения ВСУ подвергли обстрелу из реактивной артиллерии американского производства Антоновский мост в Херсоне, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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