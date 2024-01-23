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Как убирать снег, не повредив спину

Как убирать снег, не повредив спину

«Разгребайте снег как можно чаще», «толкайте, а не поднимайте» и другие способы пережить следующую большую метельКогда природа сбрасывает груз снега на вашу подъездную дорожку, это замаскированная бесплатная тренировка — но, возможно, не та, к которой вы действительно готовы.

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