В свете последних событий А ведь ещё совсем недавно, буквально год назад, чуть ли не весь мир перерисовывал карту нашей страны.
Карты раздела Америки. Они же Россию делили? Теперь наша очередь!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Смирнова
Гори-гори ясно - Чтобы не погасло, А где будет угасать - Подливаем масла! :-)
Ответить
4 час.
Галина Смирнова
Эх раз, еще раз, Еще много-много раз! Выпьем дружно за свободный Независимый Техас! :-)
Ответить
4 час.
Неизвестно Неизвестно
Система власти выстроена на тотальной корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Нашей власти нужны агрессивные инородцы, чтобы развалить страну. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Этой власти всего мало, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг говорил: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Поэтому власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Карма, предсказывают, скоро всех за всё содеянное обязательно настигнет.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии