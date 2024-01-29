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Карты раздела Америки. Они же Россию делили? Теперь наша очередь!

Карты раздела Америки. Они же Россию делили? Теперь наша очередь!

В свете последних событий А ведь ещё совсем недавно, буквально год назад, чуть ли не весь мир перерисовывал карту нашей страны.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Гори-гори ясно - Чтобы не погасло, А где будет угасать - Подливаем масла! :-)
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4 час.
Галина Смирнова
Эх раз, еще раз, Еще много-много раз! Выпьем дружно за свободный Независимый Техас! :-)
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4 час.
Неизвестно Неизвестно
Система власти выстроена на тотальной корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Нашей власти нужны агрессивные инородцы, чтобы развалить страну. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Этой власти всего мало, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг говорил: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Поэтому власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Карма, предсказывают, скоро всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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4 час.

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